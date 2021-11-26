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Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

10.12.2021 09:02
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РИА Новости

Последние данные по инфляции в России делают маловероятными в декабре сохранение ключевой ставки ЦБ РФ или ее повышение на 0,25 процентного пункта, однако базовый сценарий регулятора не предполагает повышение более чем на 1 процентный пункт, заявила РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По данным Росстата, темпы роста цен в годовом выражении в России в ноябре ускорились до 8,4% с 8,13% месяцем ранее.

«Прогноз по ставке до конца года, который мы давали в октябре, предполагает шаг от нуля до 1 процентного пункта. Конечно, последние данные по инфляции в целом говорят, что ноль — это совсем маловероятно, 0,25 процентного пункта — тоже не самый вероятный сценарий, но дальше мы будем смотреть на соответствующие данные и анализировать их, делать оценки на следующий год и принимать решение», — ответила Набиуллина на вопрос о решении ЦБ на заседании в декабре.

Глава ЦБ отметила, что пока регулятор видит решение в декабре в рамках базового сценария. «Наш базовый прогноз пока не предполагает на декабрь шаг больше 1 процентного пункта», — добавила Набиуллина.

На прошлой неделе глава ЦБ РФ сообщила, что в декабре будут рассматриваться решения по ставке в диапазоне от сохранения до повышения на 1 процентный пункт, однако сохранение — самый маловероятный вариант. При этом позже она сообщила, что ожидания по решению ближе к верхней границе диапазона.

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