Обзор фондового и валютного рынков от Банки.ру: внимание на инфляцию в США

В начале текущей недели инвесторы отыгрывали снижение опасений относительно нового штамма коронавируса, что позволило мировым рынкам продемонстрировать восстановление. Однако к ее окончанию наметилась активизация продаж.



На фоне хороших данных по заявкам на пособие по безработице в США игроки перешли к фиксации прибыли по длинным позициям, что способствовало компенсации части роста текущей недели. Инвесторы опасаются, что американский регулятор перейдет к более активному сворачиванию программы количественного смягчения и более быстрому подъему ставки в рамках следующего года, в результате чего сокращают объем рисковых позиций в портфелях. В этой связи сегодня внимание рынков будет сосредоточено на данных по инфляции в США. Дальнейший ее разгон будет способствовать росту рисков ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах и может привести к снижению рынков.

На таком фоне по итогам четверга в США индекс Dow Jones практически не изменился, а индексы S&P500 и NASDAQ Comp. потеряли 0,7% и 1,7% соответственно. Из аутсайдеров, кроме сектора высоких технологий, выделим энергетический сектор, понесший потери на фоне снижения цен на нефть.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то стоит отметить сохраняющиеся негативные настроения. Так, в Азии основные индексы теряют в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Рынок энергоносителей продолжает снижение, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,4%, отступив в район 74 долларов за баррель.

По итогам основной сессии четверга индекс Мосбиржи прибавил 1,1%, закончив день в районе 3 813 пунктов. Учитывая внешний фон, сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских бумагах и отступление индекса Мосбиржи ниже 3 800 пунктов. При этом в ходе сессии наш рынок может перейти в консолидацию в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые и определят направление движения нашего рынка в конце торговой сессии.

На валютной секции Московской биржи в начале основной сессии ожидаем умеренного ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Негативная динамика валют развивающихся стран и слабость рынка энергоносителей окажут давление на рубль. Это позволит паре доллар/рубль закрепиться выше отметки 74 рубля. Однако в дальнейшем рубль может отыграть утренний потери и перейти в консолидацию под этой отметкой. При этом вечером ожидаем роста волатильности на фоне выхода данных по инфляции в США, которые могут спровоцировать рост американской валюты.