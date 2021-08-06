Объем рынка краудфандинга по итогам года может вырасти вдвое

Объем рынка краудфандинга по итогам года может превысить 8 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». Растет и число участников рынка, однако, по прогнозам экспертов, большинство игроков вскоре откажутся от универсальной модели и займут отраслевые ниши.

Объем выдач краудфандинговых площадок в ноябре увеличился на 27%, до 829 млн рублей, следует из данных, предоставленных Ассоциацией операторов инвестплатформ (АОИП; подготовлены компанией «Манифрендс»). Если сравнивать показатели объема выдач за прошлый и текущий годы, даже не включая показатели декабря, уже виден рост рынка на 61%, почти до 8 млрд рублей (4,8 млрд за весь 2020 год). Увеличилось и число инвестплатформ в профильном реестре Банка России: сейчас их уже 50, хотя в начале года было всего 20. В 2022 году рост рынка продолжится вплоть до 18 млрд рублей, полагают авторы исследования.

По мнению управляющего партнера «Манифрендс» Юрия Колесникова, в следующем году рынок столкнется с двумя основными трендами: специализацией платформ и поиском партнеров. «Конечно, останутся универсальные платформы (крупнейшие игроки рынка), но глобально платформы будут определять узкую специализацию: кто-то уйдет в факторинг, кто-то — в госконтракты, другие выберут работу под залог недвижимости, — пояснил он. — Любой новый продукт — это значительные вложения в разработку и продвижение, а ресурсы платформ зачастую ограниченны. Поэтому логично концентрировать усилия на монопродукте».

При этом, утверждает топ-менеджер, все платформы озадачены поиском партнеров для коллаборации, прежде всего среди банков и других финансовых институтов, поскольку ресурсы частных инвесторов небезграничны, а также поиском инвесторов в собственный капитал. По мнению Колесникова, логична следующая последовательность этапов: сначала коллаборация, потом вхождение в капитал или иные формы партнерства. «Пока рынок скорее на первом этапе. Сами банки в стадии размышления: создавать свою платформу, сотрудничать с имеющимися или приобретать одну из них», — отметил он.

Гендиректор инвестплатформы StartTrack Антон Утехин согласен с прогнозами расширения рынка, но подчеркивает нехватку «хороших проектов». Он надеется, что основным драйвером роста станет увеличение числа размещающихся проектов, а знание предпринимателей о новых финансовых инструментах, к которым относится краудфандинг, будет расти. «Будут возникать новые сегменты: сделки по цифровым финансовым активам, коммерческим облигациям и внебиржевым акциям, — полагает Утехин. — Объем только последних двух сегментов рынка может достичь 2 миллиардов рублей».

Однако не все согласны с такими оптимистичными ожиданиями. По прогнозам управляющего партнера «Потока» (лидер рынка с долей 40%) Юрия Попова, при естественном развитии рынка в следующем году рост будет скорее в рамках 50–70%. «Чтобы произошел качественный скачок, на рынок должно прийти принципиально больше инвесторов как физлиц, так и институциональных. И если со стороны первых интерес к платформам растет, то участие вторых может существенным образом активизироваться не ранее 2023 года», — отметил он.

В результате, считает Попов, будет наблюдаться приток новых инвесторов, но не рост среднего чека. Сейчас, по данным АОИП, этот показатель составляет в среднем около 1,5 млн рублей. В целом в сегменте сохраняется проблема доверия инвесторов, уточнил Попов, должно быть обеспечено корректное отражение результатов инвестирования, чтобы инвесторы видели фактическую получаемую доходность.