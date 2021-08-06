Объем рынка краудфандинга по итогам года может вырасти вдвое
Объем рынка краудфандинга по итогам года может превысить 8 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». Растет и число участников рынка, однако, по прогнозам экспертов, большинство игроков вскоре откажутся от универсальной модели и займут отраслевые ниши.
Объем выдач краудфандинговых площадок в ноябре увеличился на 27%, до 829 млн рублей, следует из данных, предоставленных Ассоциацией операторов инвестплатформ (АОИП; подготовлены компанией «Манифрендс»). Если сравнивать показатели объема выдач за прошлый и текущий годы, даже не включая показатели декабря, уже виден рост рынка на 61%, почти до 8 млрд рублей (4,8 млрд за весь 2020 год). Увеличилось и число инвестплатформ в профильном реестре Банка России: сейчас их уже 50, хотя в начале года было всего 20. В 2022 году рост рынка продолжится вплоть до 18 млрд рублей, полагают авторы исследования.
По мнению управляющего партнера «Манифрендс» Юрия Колесникова, в следующем году рынок столкнется с двумя основными трендами: специализацией платформ и поиском партнеров. «Конечно, останутся универсальные платформы (крупнейшие игроки рынка), но глобально платформы будут определять узкую специализацию: кто-то уйдет в факторинг, кто-то — в госконтракты, другие выберут работу под залог недвижимости, — пояснил он. — Любой новый продукт — это значительные вложения в разработку и продвижение, а ресурсы платформ зачастую ограниченны. Поэтому логично концентрировать усилия на монопродукте».
При этом, утверждает топ-менеджер, все платформы озадачены поиском партнеров для коллаборации, прежде всего среди банков и других финансовых институтов, поскольку ресурсы частных инвесторов небезграничны, а также поиском инвесторов в собственный капитал. По мнению Колесникова, логична следующая последовательность этапов: сначала коллаборация, потом вхождение в капитал или иные формы партнерства. «Пока рынок скорее на первом этапе. Сами банки в стадии размышления: создавать свою платформу, сотрудничать с имеющимися или приобретать одну из них», — отметил он.
Гендиректор инвестплатформы StartTrack Антон Утехин согласен с прогнозами расширения рынка, но подчеркивает нехватку «хороших проектов». Он надеется, что основным драйвером роста станет увеличение числа размещающихся проектов, а знание предпринимателей о новых финансовых инструментах, к которым относится краудфандинг, будет расти. «Будут возникать новые сегменты: сделки по цифровым финансовым активам, коммерческим облигациям и внебиржевым акциям, — полагает Утехин. — Объем только последних двух сегментов рынка может достичь 2 миллиардов рублей».
Однако не все согласны с такими оптимистичными ожиданиями. По прогнозам управляющего партнера «Потока» (лидер рынка с долей 40%) Юрия Попова, при естественном развитии рынка в следующем году рост будет скорее в рамках 50–70%. «Чтобы произошел качественный скачок, на рынок должно прийти принципиально больше инвесторов как физлиц, так и институциональных. И если со стороны первых интерес к платформам растет, то участие вторых может существенным образом активизироваться не ранее 2023 года», — отметил он.
В результате, считает Попов, будет наблюдаться приток новых инвесторов, но не рост среднего чека. Сейчас, по данным АОИП, этот показатель составляет в среднем около 1,5 млн рублей. В целом в сегменте сохраняется проблема доверия инвесторов, уточнил Попов, должно быть обеспечено корректное отражение результатов инвестирования, чтобы инвесторы видели фактическую получаемую доходность.
Корпорация МСП (группа «ВЭБ.РФ») при помощи своих дочерних структур, компании «МИР» и МСП Банка, профинансировала на основе краудфандинга 154 проекта на сумму 316 млн рублей, сообщается в релизе корпорации.06.08.2021 14:30