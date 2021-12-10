10 декабря. О чем пишут газеты

📰 С началом календарной зимы в России заметно замедлилась инфляция: на неделе с 30 ноября по 6 декабря ее прирост стал минимальным за последние 12 недель, пишут «Известия» со ссылкой на данные авторов профильного макроэкономического Telegram-канала MMI. Так, к концу осени показатель инфляции месяц к месяцу с устранением сезонности начал замедляться и составил 0,9% в ноябре против 1,1% в октябре. По мнению некоторых экономистов, это говорит о прохождении пика роста потребительских цен. Но на решении ЦБ по ключевой ставке это вряд ли скажется: большинство экспертов ожидают ее повышения до 8,5% уже в следующую пятницу.

📰 Россияне начали активно готовиться к Новому году: с 1 ноября по 2 декабря одним из наиболее растущих товаров стали елочные игрушки, их приобрели на 1 539% чаще, чем за аналогичный период 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные онлайн-платформы Lamoda. Также популярностью пользовались декоративные венки для интерьера (+1 459%) и декоративные фигурки (+136%), почти в три раза вырос спрос на ароматические свечи. Кроме того, на 138% чаще, чем в прошлом году, пользователи стали приобретать ароматические масла и ароматические наборы (на 121%).

📰 На российском рынке продолжается падение продаж новых автомобилей, пишут «Известия». В прошедшем месяце было продано 125 466 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, тогда как в ноябре 2020-го было реализовано 157 580 машин. Причем это немногим меньше, чем в октябре. Факторы, негативно влияющие на рынок России, такие как нехватка полупроводников и логистические проблемы, а вместе с ними сокращение производства, сохраняются пятый месяц подряд. По словам экспертов, этот тренд сохранится в декабре, а также в следующем году.

📰 Для фермеров расширят возможности сбыта продукции напрямую потребителям, а производителям мяса и молока помогут с экспортом, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующие законы. Раньше фермерам разрешалось продавать свою продукцию только на рынках и ярмарках, теперь можно будет торговать своими овощами прямо с грядки. Фермерам это позволит существенно снизить издержки на сбыт, а покупатель сможет приобрести свежую продукцию без торговых наценок. Продавать ее разрешается в специально оборудованных помещениях при фермерском доме или в нестационарном объекте.

📰 По итогам 2021 года в России впервые с 2017 года будет продано меньше смартфонов, чем в предыдущем году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы ретейлеров. Однако за счет значительного роста средней цены устройств рынок в денежном выражении, наоборот, серьезно вырастет, по ряду оценок — на 28%, до 751,1 млрд рублей. Эксперты связывают падение продаж с дефицитом поставок и перенасыщением рынка в целом. Те, кто хотел купить смартфон, уже сделали это в прошлом году, причем потребители вложились в более дорогие устройства с расчетом на длительный срок службы.