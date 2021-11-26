Рекламодатели в сфере финуслуг обеспечили больше четверти всех бюджетов на рекламу в Интернете

Самыми крупными категориями рекламодателей в интернете в 2021 году стали банки, ретейлеры и фармацевтические компании, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Digital Budget. При этом рекламодатели в сфере финансовых услуг обеспечили больше четверти всех бюджетов на интернет-рекламу, увеличив расходы на нее на 18% за девять месяцев 2021 года.

Отмечается, что учитывались продажи таргетированной, поисковой, медийной рекламы, рекламы в соцсетях и в онлайн-видео. Объемы затрат в исследовании не раскрываются, в Ассоциации коммуникационных агентств России ранее оценивали расходы на интернет-рекламу в России за этот период в 216 млрд рублей (рост на 26% к аналогичному периоду прошлого года).

Так, доля категории финансов в интернет-рекламе выросла с 25% до 29% по сравнению с первыми девятью месяцами 2020 года. Гендиректор Digital Budget Александр Степанов уточнил, что бюджеты финансовых компаний увеличились на 18%, прирост к докризисному 2019 году составил 12%. Крупнейшие банки по затратам на интернет-рекламу — Тинькофф Банк, «Сбер» и ВТБ.

Доля второй по затратам категории, ретейла, увеличилась на 3 процентных пункта, до 20%. Аналитики объясняют это бумом e-commerce и тем, что большинство ретейлеров развивают новые продукты. Затраты ретейлеров на интернет-рекламу выросли на 37% к 2020 году и на 53% — к 2019-му. Это самый быстрый взлет среди всех категорий, уточнили в Digital Budget. В топе сегмента по расходам — WildBerries, дистрибутор электроники Merlion и DNS.

В WildBerries объяснили рост затрат на интернет-рекламу увеличением объемов совместной рекламы с продавцами площадок; также влияют «высокая конкуренция и появление новых игроков». В Digital Budget уточнили, что в сентябре — ноябре больше всего на внутренние размещения на Wildberries тратили корпорации Procter & Gamble и L'Oreal.

Фармацевтические компании остались третьей рекламной категорией в Интернете, но их доля снизилась с 7% в 2020 году до 5% в 2021-м. Расходы компаний при этом сократились на 21% к прошлому году, хотя по отношению к 2019-му — выросли на 45%. Динамика объясняется высокой базой 2020 года, когда фармкомпании резко нарастили продвижение, отметили в Digital Budget. В топе этой категории — «Эвалар», «Отисифарм» и «Катрен».

По данным Digital Alliance (объединенный селлер на базе IMHO и GPMD), с начала года затраты финансовой категории рекламодателей в Интернете выросли еще быстрее — более чем на 70%, пояснил гендиректор компании Александр Захаров. Управляющий директор TWIGA Сергей Оганджанян добавил, что банки значительно увеличили инвестиции в баннеры и онлайн-видео — по его данным, «более чем на треть».