Банк России посвятил две монеты атомному ледоколу «Урал»

Банк России 10 декабря выпустил в обращение две памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные атомному ледоколу «Урал». Как сообщила пресс-служба регулятора, одна монета — серебряная, номиналом 3 рубля, вторая — золотая, номиналом 200 рублей.

На оборотной стороне серебряной монеты расположены рельефные изображения атомного ледокола «Урал», ледяных глыб и звезд на фоне выполненного в цвете изображения северного сияния; внизу по окружности имеется надпись: «Атомный Ледокольный Флот».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На оборотной стороне золотой монеты расположены рельефные изображения атомного ледокола «Урал», ледяных глыб и звезд, справа вверху — выполненное в технике лазерного матирования изображение градусной сетки; внизу по окружности имеется надпись: «Атомный Ледокольный Флот».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — отмечает регулятор.