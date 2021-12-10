Трансстройбанк ввел «Новогодний» вклад
10.12.2021 10:58
1 893Время прочтения: 1 минута
Автор
ИсточникBanki.ru
Темы
Трансстройбанк с 10 декабря предлагает вклад «Новогодний».
Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок размещения — 400 дней. Доходность составляет 8,6% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора, если средства находились во вкладе свыше 200 дней, проценты выплачиваются из расчета ставки 5% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты. Оформить депозит можно в головном офисе банка или операционном офисе «Смоленский» до 30 декабря (включительно).
#} #}
Эксклюзивное видео
09.12.2021
02.12.2021
1
26.11.2021