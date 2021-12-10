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Трансстройбанк ввел «Новогодний» вклад

10.12.2021 10:58
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Нелли Кучихина, эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Нелли Кучихина эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Трансстройбанк

Трансстройбанк с 10 декабря предлагает вклад «Новогодний».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок размещения — 400 дней. Доходность составляет 8,6% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора, если средства находились во вкладе свыше 200 дней, проценты выплачиваются из расчета ставки 5% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты. Оформить депозит можно в головном офисе банка или операционном офисе «Смоленский» до 30 декабря (включительно).

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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