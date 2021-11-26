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Кредит Европа Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад с повышенной ставкой

10.12.2021 11:40
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru
Темы
Кредит Европа Банк

Кредит Европа Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад «Оптимальный на 1,5 года» на специальных условиях. При оформлении на Банки.ру доходность по депозиту составит 8,75% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей. Денежные средства размещаются на полтора года.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями процентная ставка по спецпредложению занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет, что позволяет вкладчику использовать их по своему усмотрению.

Депозит является сберегательным — дополнительные взносы и расходные операции не допускаются.

Банк входит в систему страхования вкладов, денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.

Офисная сеть банка представлена в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Ярославле, Уфе, Нижнем Новгороде, Челябинске и других региональных центрах.

«Вклад в крупном банке с участием иностранного капитала, ежемесячная выплата процентов, развитая региональная сеть банка», — перечисляет преимущества спецпредложения эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

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Логотип "Кредит Европа Банка" Луиза Шагинян

Луиза Шагинян

начальник управления ипотечного кредитования
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