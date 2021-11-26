Кредит Европа Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад с повышенной ставкой

Кредит Европа Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад «Оптимальный на 1,5 года» на специальных условиях. При оформлении на Банки.ру доходность по депозиту составит 8,75% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей. Денежные средства размещаются на полтора года.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями процентная ставка по спецпредложению занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет, что позволяет вкладчику использовать их по своему усмотрению.

Депозит является сберегательным — дополнительные взносы и расходные операции не допускаются.

Банк входит в систему страхования вкладов, денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.

Офисная сеть банка представлена в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Ярославле, Уфе, Нижнем Новгороде, Челябинске и других региональных центрах.

«Вклад в крупном банке с участием иностранного капитала, ежемесячная выплата процентов, развитая региональная сеть банка», — перечисляет преимущества спецпредложения эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.