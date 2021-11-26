Набиуллина: плавающий курс рубля в России позволяет легче пережить внешние шоки

Плавающий курс рубля в России позволяет легче пережить внешние шоки и уменьшить риски резкого изменения курса, несмотря на краткосрочные колебания, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на форуме «Сделано в России».

Она напомнила, что регулятор перешел к таргетированию инфляции с целью в 4% семь лет назад. «До этого был тот или иной механизм управления курсом, и я не исключаю, что в этом зале некоторые с ностальгией вспоминают те времена, когда был этот режим. Потому что, действительно, стабильный курс очень важен для внешнеэкономической деятельности. Но все-таки эта стабильность была временами и кажущейся: как только случался внешний шок, у нас происходило резкое обесценение курса», — сказала Набиуллина.

По ее словам, плавающий курс позволяет легче абсорбировать внешние шоки и для экономики это меньшие издержки. «Да, краткосрочно он может чуть больше колебаться, но в целом он позволяет уменьшить риски резких изменений курса», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что ориентация Банка России на ценовую стабильность гораздо важнее, чем курс рубля. «Потому что контроль инфляции важен, контроль инфляции — это вообще дверь для появления в экономике длинных денег. Не бывает дешевых кредитов при высокой инфляции», — отметила председатель Банка России.