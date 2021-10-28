Кудрин: стабильный курс рубля — важнейший фактор для роста экономики

Российская экономика не сможет выйти на целевые для правительства темпы роста в 3% в год без существенного увеличения объемов экспорта несырьевых товаров, а ключевое фундаментальное условие для этого — стабильность курса рубля, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Чтобы мы использовали экспорт как серьезный драйвер роста российской экономики, — а я еще раз повторю, что только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше, — мы должны расти на 5% в год по внешней торговле или на 15% — по экспорту несырьевых товаров и услуг», — заявил Кудрин, выступая на экспортном форуме «Сделано в России».

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме ранее, сообщил, что объем экспорта несырьевых товаров из России в текущем году достиг 180 млрд долларов. «Это неплохой показатель, но это намного меньше, чем то, что нам нужно», — сказал Кудрин. По его словам, этот объем должен быть вдвое выше. «Конечно, что является первым, главным фактором? Это стабильность национальной валюты», — заявил глава Счетной палаты.

Лента новостей Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией и вернуть ее к таргету в 4% Борьба с высокой инфляцией в России и ее возвращение к таргету в 4% очень важны, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. 28.10.2021 13:45

«Стабильность курса является важнейшим краеугольным фундаментальным качеством для экспортно ориентированной экономики. Вы должны быть уверены, что, начав производство, «вложившись» в новые технологии, через десять лет у вас будут условия, которые позволяют вам все ваши намерения, прогнозы исполнить», — подчеркнул он.

Кудрин напомнил, что в 2000-е годы, когда цена нефти на мировом рыке устойчиво росла, рубль быстро укреплялся. «Средний эффективный курс увеличился почти на 90% за «нулевые» годы. Он увеличился не только через номинальные значения, я напомню, но и через более высокий рост инфляции, то есть издержек по сравнению с нашими партнерами», — пояснил он.

«Его укрепление в два раза означает, что мы снижаем барьер на вход импорта в нашу страну примерно в два раза и увеличиваем издержки наших предприятий почти в два раза. А когда курс еще и прыгает, скачет или качается, это означает, что мы все время не имеем стабильной системы координат, по которой мы определяем свою экспортную эффективность», — добавил Кудрин.