Все новости

Глава ЦБ: внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи

10.12.2021 13:42
956
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Внедрение цифровых валют в мире облегчит в будущем трансграничные платежи. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Я не знаю уже стран, которые бы не проявляли интереса к цифровой валюте. И, конечно, такое бурное развитие цифровых валют в ближайшее время, в будущем позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи», — отметила Набиуллина.

Согласно стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной 13 сентября 2021 года ЦБ и Минфином, запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Банком России, — станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.

Эксклюзивное видео

Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
1
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021

Материалы по теме

Топ-менеджеры крупнейших компаний продали акции более чем на 63 млрд долларов
​Россияне стали больше покупать товаров к Новому году
МИнБанк повысил ставки по депозитам для юрлиц
Парковки в Москве будут бесплатными с 31 декабря по 8 января