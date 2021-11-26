Глава ЦБ: внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи

Внедрение цифровых валют в мире облегчит в будущем трансграничные платежи. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Я не знаю уже стран, которые бы не проявляли интереса к цифровой валюте. И, конечно, такое бурное развитие цифровых валют в ближайшее время, в будущем позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи», — отметила Набиуллина.

Согласно стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной 13 сентября 2021 года ЦБ и Минфином, запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Банком России, — станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.