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Официальный курс доллара повысился меньше чем на копейку, евро — снизился на 23

10.12.2021 14:08
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 11 декабря.

Курс доллара повысился менее чем на копейку, составив 73,6059 рубля (73,5998 рубля на 10 декабря). Курс евро снизился на 22,86 копейки до 83,1158 рубля (83,3444 рубля на 10 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 13:44 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 20 копеек и составил 73,48 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 41 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 82,84 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,42—73,79 рубля за доллар и 82,83—83,37 рубля за евро.

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