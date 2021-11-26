Кудрин: внешней торговле надо расти на 5% в год, чтобы экспорт стал драйвером экономики
10.12.2021 14:35
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Экспорт станет драйвером российской экономики, если в РФ будет рост на 5% по внешней торговле или на 15% по экспорту товаров и услуг в год. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России — 2021».
«Чтобы мы использовали экспорт как серьезный драйвер российской экономики <...>, мы должны расти 5% в год по внешней торговле или 15% по экспорту несырьевых товаров и услуг», — сказал он.
Кудрин также добавил, что, работая на экспорт в Европу, США, Китай или другие страны, РФ должна учитывать стандарты этих регионов. «Только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше», — отметил он.
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