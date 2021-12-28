​Банки.ру создал курс «Народный учебник» для начинающих инвесторов

Финансовый супермаркет Банки.ру запустил обучающий курс для начинающих инвесторов «Народный учебник». Это краткие, понятные заметки о базовых инвестиционных понятиях, дополненные советами и цитатами реальных инвесторов — посетителей форума Банки.ру. Практическая ценность курса — основные знания, необходимые начинающему инвестору.



«Инвестировать легко!» — говорят профессионалы. А что думают простые люди про «все эти» акции, облигации и прочие финансовые инструменты? Как рассказать о них простым и понятным языком начинающему инвестору? Эксперты Банки.ру нашли ответ на этот вопрос: опросили своих пользователей на форуме и подготовили с помощью их ответов интересный и понятный контент.

Еще одним важным отличием курса и в то же время преимуществом является скорость его прохождения. В среднем курс можно пройти всего за один день, а изучение отдельных блоков может занять всего пять — десять минут. После прохождения курса доступен тест, чтобы проверить полученные знания.

«При подготовке курса мы хотели говорить с начинающими и опытными инвесторами на одном языке, поэтому в простой и удобной форме изложили информацию о такой сложной для понимания области, как инвестиции. И в этом нам помогли наши клиенты, которые делились своим опытом на форуме», — отметил руководитель образовательной платформы инвестиционного направления Банки.ру Илья Пугачев.