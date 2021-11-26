Банк «Санкт-Петербург» заработал 17,2 млрд рублей за 11 месяцев по РСБУ

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 11 месяцев 2021 года составила 17,2 млрд рублей, увеличившись на 76,3% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Рентабельность капитала по итогам 11 месяцев 2021 года составила 20% (12,8% по итогам 11 месяцев 2020 года).

Чистый процентный доход равнялся 25,1 млрд рублей (+13,8% по сравнению с результатом за 11 месяцев 2020 года).

Чистый комиссионный доход вырос на 24,5% по сравнению с результатом за 11 месяцев 2020 года и составил 7,9 млрд рублей.

Операционные расходы за 11 месяцев 2021 года достигли 13,7 млрд рублей (+10,2% по сравнению с 11 месяцами 2020 года). Отношение расходов к доходам составило 35,3% (35,9% по итогам 11 месяцев 2020 года).



Резервы за 11 месяцев 2021 года составили 3,8 млрд рублей (минус 63,4% по сравнению с результатом за 11 месяцев 2020 года).

Активы банка равнялись 831,3 млрд рублей (+13,8% по сравнению с 1 января 2021 года; +7,9% по сравнению с 1 октября 2021 года).



Объем привлеченных средств клиентов на 1 декабря 2021 года с учетом выпущенных долговых бумаг составил 496,1 млрд рублей (+2,6% по сравнению с 1 января 2021 года); средства юридических лиц — 215 млрд рублей (+2,4% по сравнению с 1 января 2021 года); средства физических лиц — 281,1 млрд рублей (+2,7% по сравнению с 1 января 2021 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 декабря 2021 года составил 96,5 млрд рублей (+12,5% по сравнению с 1 января 2021 года). Основной капитал банка по состоянию на 1 декабря 2021 года равнялся 71,4 млрд рублей (+5,3% по сравнению с 1 января 2021 года). Норматив достаточности основного капитала банка на 1 декабря 2021 года составил 9,5% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 12,8% (при нормативном значении 8%).

Кредитный портфель на 1 декабря 2021 года составил 528,7 млрд рублей (+16% по сравнению с 1 января 2021 года). Объем кредитов корпоративным клиентам равнялся 397 млрд рублей (+16,4% по сравнению с 1 января 2021 года). Объем кредитов физическим лицам составил 131,7 млрд рублей (+14,9% по сравнению с 1 января 2021 года). Уровень просроченной задолженности составил 5,4% (4,9% на 1 января 2021 года). Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 декабря 2021 года равнялся 195%.