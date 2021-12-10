ЦБ оценил ноябрьское ослабление рубля

Рубль в ноябре подешевел к доллару и более широкой корзине ключевых иностранных валют, не изменившись к евро. Динамика российской национальной валюты за январь — ноябрь к доллару и евро также была отрицательной, хотя к более широкой корзине инвалют рубль заметно укрепился, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — ноябре 2021 года».

По номинальному курсу рубль в ноябре ослабел к доллару по сравнению с октябрем этого года на 1,5%, по реальному — на 1,4%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2020 года рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 2%, по реальному — на 2,9%.

В январе — ноябре 2021 года рубль оказался слабее по отношению к доллару, чем в аналогичный период 2020-го, на 2,6% по номинальному курсу и на 0,8% по реальному.

Средний номинальный курс доллара в ноябре текущего года составил 72,59 рубля против 71,49 рубля в октябре. Средний курс с начала текущего года — 73,64 рубля за доллар.

По номинальному курсу рубль к евро в ноябре по сравнению с предыдущем месяцем не изменился, реальному — укрепился на 0,2%. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано укрепление на 8,6% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 11,2%.

В январе — ноябре 2021 года номинальный курс рубля к евро снизился на 7% в годовом выражении, реальный — на 0,8%.

Средний номинальный курс евро в октябре 2021-го составлял 82,93 рубля против 82,95 рубля в октябре. Средний номинальный курс за десять месяцев — 87,51 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам понизился в ноябре по сравнению с октябрем этого года на 0,2%, реальный, по оценке, — на 0,1%. По сравнению с декабрем 2020-го укрепление рубля составило 6,5% и 8,3% соответственно. Ослабление нацвалюты за десятимесячный период по сравнению с январем — ноябрем прошлого года равнялось 4,8% по номинальному курсу и оценивается в 2,3% по реальному.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.