Фондовые торги в РФ закрылись в «красной зоне»

Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,39% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 760,23 пункта. Индекс РТС ушел в минус на 1,24% — к отметке 1 612,25.

Бумаги «Яндекса» подешевели на 2,42%, Mail.ru — на 2,33%, «Магнита» — на 1,91%, СберБанка — на 1,8%, «Газпрома» — на 1,72%, «Полюса» — на 1,53%, Московской биржи — на 1,44%, «Норникеля» — на 0,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,33%. Котировки бумаг МТС повысились на 0,26%.



В пятницу российский рынок вновь перешел к снижению, несмотря на позитивный внешний фон, комментирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Он отмечает благоприятную ситуацию на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 74,5 доллара за баррель. Также покупки в российских бумагах поддерживала динамика западных площадок. «Так, в Европе к вечеру основные индексы консолидировались у уровней предыдущего закрытия, а в США после первого получаса торгов, на фоне нейтральной статистики по инфляции в Штатах, Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,3% и 0,5% соответственно», — указывает эксперт Банки.ру.

Несмотря на это, индекс Мосбиржи отступил ниже 3 770 пунктов, обновив минимумы с августа. Аутсайдерами торгов выступили бумаги «АЛРОСы», «Глобалтранса» и «Детского мира». Лучше рынка, как обращает внимание Зварич, торговались акции «Транснефти» на фоне планов компании по дроблению акций, что может привлечь к ним дополнительный интерес со стороны частных инвесторов. Компанию им составили ФСК ЕЭС и МТС.

«Инвесторы традиционно сокращают свои позиции перед выходными. Дополнительным стимулом для продажи активов служило приближающееся заседание ФРС США 14—15 декабря и Центробанка России 17 декабря, на котором объявят, как мы полагаем, о повышении ключевой ставки», — комментирует ситуацию на рынке ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, «индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, судя по всему, подвергнувшись фиксации прибыли перед выходными на фоне геополитической неопределенности».

По словам Кожуховой, «на мировых фондовых биржах в конце недели установились преимущественно оптимистичные настроения, хотя данные по потребительской инфляции в США показали ее ускорение до очередного многолетнего максимума. Аппетит к риску удалось спасти лишь тем фактом, что статистика оправдала ожидания».



«В рамках текущей негативной динамики индекс Мосбиржи подходит к важной двойной поддержке в виде долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года, и уровня 3 690 пунктов, от которого российский рынок может предпринять попытку восстановления. При этом уход ниже данной отметки будет сигнализировать о высокой вероятности продолжения снижения», — рассуждает Богдан Зварич.