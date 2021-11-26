Кудрин: энергопереход — самый большой вызов для России как экспортера

Переход России к углеродной нейтральности — это самый большой вызов, поскольку стране как экспортеру необходимо найти промышленные товары и услуги на замену энергоресурсам. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России — 2021».

«Конечно, самый большой вызов перед нами — это энергопереход. <...> Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнуты не нашей конкурентоспособностью только в технологиях, промышленности и услугах, а добычей нефти. <...> Нам теперь придется в рамках вот этой новой политики заместить в значительной степени, не полностью — еще десятки лет потребуются углеводороды, — но частично заместить промышленными товарами и услугами», — сказал он.

Кудрин отметил, что на этом фоне есть примеры прорывных продуктов в несырьевом экспорте. «Только экспорт вакцин за этот год составил более 1,2 миллиарда (долларов. — Прим. ТАСС). Это не только вакцины от ковида, это и другие вакцины, которые производит Россия. Это хороший рывок. У России есть этот потенциал, мы должны его использовать», — завяил глава Счетной палаты РФ.



Помимо этого он подчеркнул необходимость мер поддержки для развития малого и среднего бизнеса, для его выхода на международные площадки, а также для создания технической и логистической инфраструктуры для наращивания экспорта.