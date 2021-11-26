Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль немного укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курсы доллара и евро расчетами «завтра» потеряли по 21 копейке по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составили 73,47 рубля и 83,03 рубля соответственно.

В ходе сессии было проведено 36,7 тыс. сделок с долларом примерно на 2,2 млрд долларов и 6,8 тыс. сделок с евро на 425 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,26—73,79 рубля за доллар и 82,6—83,37 рубля за евро.



«На валютной секции Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Основным внешним поддерживающим фактором для национальной валюты выступила динамика цен на нефть. При этом ситуация в валютах развивающихся стран не давала дополнительных поводов для направленного движения. Отметим, что пара доллар/рубль в рамках сегодняшней сессии смогла уйти под краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября, что может говорить в пользу дальнейшего укрепления рубля. При этом в ближайшие дни она может протестировать поддержку на уровне 73 рублей. В дальнейшем рубль получит поддержку со стороны приближающегося налогового периода, что, в случае улучшения внешней конъюнктуры, будет способствовать отступлению американской валюты под данную отметку», — комментирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.