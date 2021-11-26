​Италия оштрафовала Amazon на 1,28 млрд долларов за злоупотребление своим господством на рынке

Amazon оштрафован антимонопольным органом Италии на рекордную сумму в 1,28 млрд долларов. Это один из самых больших штрафов, когда-либо полученных американским технологическим гигантом в Европе, сообщает Reuters.



Антимонопольный орган страны заявил, что Amazon нанес ущерб конкурирующим операторам на рынке логистики электронной коммерции. Он обвинил корпорацию в злоупотреблении своим доминирующим положением на итальянском рынке. Amazon активно продвигал свои логистические услуги среди продавцов на площадке. Утверждается, что американский гигант отдавал приоритет в поиске тем продавцам, которые сотрудничали с ним при доставке товаров.

Также регулятор заявил, что примет корректирующие меры к Amazon, которые будут проверены попечителем, осуществляющим мониторинг. Корпорация заявила, что категорически не согласна с этим решением и назвала его «необоснованным» и «несоразмерным».

Это не первый раз, когда Италия наказывает Amazon в этом году. В ноябре компания и Apple были оштрафованы на 225 млн. долларов за предполагаемое антиконкурентное сотрудничество при продаже продуктов Apple и Beats. Итальянский регулятор заявил, что компании разрешали только избранным торговым посредникам продавать товары на итальянском сайте Amazon.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

