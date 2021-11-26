BlackRock: инвесторам нужно тщательно отбирать акции в 2022 году

Инвесторы должны быть более внимательны в вопросе подбора ценных бумаг для инвестиций в следующем году. Эксперты BlackRock ожидают дальнейшего роста рынков, но неопределенность может этому помешать, сообщает CNBC.



Фондовые рынки значительно выросли благодаря «бычьему» тренду в рисковых активах за последние 18 месяцев, хотя появление варианта коронавируса «омикрон» недавно вновь вызвало некоторую волатильность. Содиректор по инвестициям BlackRock Найджел Болтон предположил, что акции будут дорожать до тех пор, пока реальные процентные ставки останутся отрицательными.

Болтон считает, что вместо торговли акциями стоимости, инвесторам необходимо будет действовать более тонко в 2022 году. Он отметил, что во всех секторах будут «победители» и «проигравшие». В частности, Болтон назвал интересными акции крупных нефтяных корпораций, которые уже перестраивают и модернизируют свой бизнес.

В то же время главный инвестиционный директор Credit Suisse по материковому Китаю Джек Сиу предостерегает инвесторов от вложения в китайские компании, имеющие листинг на американских площадках. Он отмечает высокий регуляторный риск и угрожающую возможность делистинга ценных бумаг.

«Неопределенность в отношении... событий, связанных с регулирующими органами, представляет риски для инвесторов в следующие 12—18 месяцев», — заявил Сиу в интервью CNBC.

«Мы считаем, что держателям китайские акции разумно диверсифицировать, хеджировать свои риски, возможно, переключиться на акции, котирующиеся в Гонконге, чтобы застраховаться от риска делистинга», — добавил он.

Рынок китайских АДР в США оказался под давлением: инвесторы напуганы действиями Пекина в прошлом году, которые затронули множество секторов. Многие компании, которыми заинтересовались регулирующие органы, имеют листинг АДР в США. На прошлой неделе китайский гигант Didi объявил о своем решении исключить их из списка Нью-Йоркской фондовой биржи и вместо этого провести листинг в Гонконге.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru