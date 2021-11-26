В ЦБ рассказали, как планируется снижать потери граждан из-за схем с применением социальной инженерии

Банк России планирует реализовать комплекс правовых, организационных и информационно-просветительских мероприятий для сокращения объема операций с применением методов социальной инженерии и потерь потребителей финансовых услуг. Это следует из опубликованного регулятором проекта «Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов».

В ЦБ констатируют, что ежегодно от действий телефонных и интернет-мошенников страдают сотни тысяч российских граждан. Растет как количество операций по переводу денежных средств, совершаемых без согласия клиентов кредитных организаций, так и их объем, при этом большинство операций без согласия совершается в результате использования злоумышленниками приемов социальной инженерии.

В Центробанке указывают на зафиксированный тренд к снижению доли таких операций в общем количестве операций без согласия клиента. Тем не менее развитие цифровых услуг и сервисов будет сопровождаться появлением новых приемов социальной инженерии, полагает регулятор.



«С целью сокращения несанкционированных операций, реализованных с применением методов социальной инженерии, формирования позитивного клиентского опыта и обеспечения доверия потребителей финансовых услуг к предоставляемым финансовым сервисам Банк России планирует реализацию комплекса правовых, организационных и информационно-просветительских мероприятий», — говорится в проекте «Основных направлений цифровизации финансового рынка».

Как уточняется, в первую очередь это широкая социальная реклама, максимально охватывающая потребителей финансовых услуг. Также предполагается сформировать правовые подходы к снижению ответственности потребителей финансовых услуг и развитию страхования рисков и потерь потребителей финансовых услуг.