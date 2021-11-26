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Всемирный банк: переход РФ к «зеленой» экономике может стать драйвером роста

10.12.2021 20:58
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ТАСС

Переход РФ к «зеленой» экономике будет способствовать ее дальнейшему росту, считают авторы отчета Всемирного банка «Россия и глобальный переход на низкоуглеродное развитие: риски и новые возможности», который подготовлен совместно с Высшей школой экономики. Содержание документа приводит ТАСС.

«Диверсификация лежит в основе оптимального ответа России на вызов растущих глобальных климатических амбиций. В среднесрочной и долгосрочной перспективе России нужны новые драйверы экономического роста, поскольку ископаемое топливо и энергоемкие отрасли промышленности в значительной степени перестанут играть эту роль. Наше моделирование показывает, что диверсификация активов может обеспечить преимущества от новых возможностей, способствующих росту в новых секторах и созданию лучших рабочих мест», — говорится в документе.

Кроме того, усилия по сокращению выбросов и диверсификации активов позволяют РФ достичь наиболее выгодного результата среди глобальных сценариев декарбонизации, рассмотренных в отчете.

«Диверсификация активов — ключ к процветанию России в «зеленом» мире. Они моделируется как инвестиции в исследования и разработки и человеческий капитал в России, за которыми следует повышение производительности труда, ведущее к чистому росту благосостояния в долгосрочной перспективе», — отмечается в отчете.

Переход России к углеродной нейтральности — это самый большой вызов, поскольку стране как экспортеру необходимо найти промышленные товары и услуги на замену энергоресурсам. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России — 2021».

 10.12.2021 19:07

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