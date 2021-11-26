В тестирование цифрового рубля включат его обмен на иностранную валюту

Банк России в рамках тестирования цифрового рубля планирует в том числе обеспечить возможность его обмена на иностранную валюту и открытия кошельков клиентам-нерезидентам. Это следует из опубликованного регулятором проекта «Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов».

В ЦБ напомнили, что по итогам проведенных в конце 2020 года общественных консультаций была определена приоритетная для участников рынка модель реализации проекта цифрового рубля — розничная двухуровневая модель. Она предполагает, что Банк России будет проводить эмиссию цифровых рублей и открывать кредитным организациям кошельки для цифрового рубля на своей платформе. Кредитные организации будут осуществлять взаимодействие с клиентами (физическими и юридическими лицами), по поручению клиентов открывать им кошельки на платформе Банка России, осуществлять по ним расчеты, проводить «антиотмывочные» и антифрод-проверки.



«В рамках реализации проекта будет проведено тестирование прототипа платформы цифрового рубля с привлечением участников финансового рынка. По итогам тестирования будет сформирована дорожная карта для внедрения целевой платформы цифрового рубля», — сообщает ЦБ.

Развитие платформы будет происходить поэтапно — с постепенным расширением круга подключенных участников и видов доступных операций. «Так, в 2022 году будет запущен первый этап тестирования платформы цифрового рубля, в рамках которого будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции. Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций С2B, B2C, B2B, C2G, G2C, G2B, C2G, B2G (в данных сокращениях, обозначающих участников взаимодействия, C — это consumer, потребитель, B — бизнес, G — government, правительство в значении «государство». — Прим. Банки.ру). В дальнейшем также планируется подключить финансовых посредников, финансовую инфраструктуру (биржи, брокеров, маркетплейсы, страховые компании и др.), внедрить офлайн-режим, а также обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам», — отмечается в проекте «Основных направлений цифровизации финансового рынка».



«Введение цифрового рубля позволит создать ряд дополнительных преимуществ для граждан и бизнеса. В частности, доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой обслуживается клиент, будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке, что, в свою очередь, приведет к улучшению условий обслуживания. Поскольку операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам, снизятся издержки на их проведение. Возможность использования цифрового рубля без доступа к Интернету будет способствовать повышению доступности финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях. Кроме того, финансовые организации смогут развивать для граждан и бизнеса инновационные финансовые сервисы на базе цифрового рубля, в том числе за счет применения смарт-контрактов. При этом будет обеспечен высокий уровень сохранности и безопасности средств клиентов, так как они будут храниться в виде обязательств Центрального банка», — подчеркивают в Банке России.