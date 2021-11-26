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В Японии разработают платежную систему с распознаванием лиц

10.12.2021 21:31
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Источник
РБК

Японский банк Resona создал союз из 31 компании с целью разработки платежной системы с распознаванием лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Asian Tech Press.

Компании, которые вошли в новый консорциум, работают в сферах железнодорожной промышленности и розничной торговли. Ожидается, что воспользоваться новой платежной системой можно будет в 2022 году.

Совместный проект также возглавляют Panasonic System Solutions Japan, JCB и Dai Nippon Printing.

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