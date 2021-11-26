Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы
11.12.2021 10:17
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ИсточникBanki.ru
Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали положительную динамику.
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,73 доллара и составили 71,67 доллара за баррель.
На торгах в Европе нефть тоже подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась так же, на 0,73 доллара, — до 75,15 доллара за баррель.
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