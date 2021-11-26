Кабмин одобрил увеличение пошлины за регистрацию тюнинга автомобиля

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об увеличении пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, сообщил РАПСИ председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Законопроектом предлагается поднять до полутора тысяч рублей государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Сегодня такая пошлина составляет 800 рублей», — напомнил Груздев.

По его словам, документ также устанавливает государственную пошлину в размере 1 тыс. рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства.

«Согласно закону, все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности. Изменением конструкции авто, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования. Или замена фар с изменением класса источника света. Скажем, замена галогеновых фар ксеноновыми», — пояснил председатель правления АЮР.

По данным МВД, ежегодно подразделениями министерства выдается 235—240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации автомобиля, а также свыше 220 тыс. свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.