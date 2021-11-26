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Кабмин выделил еще почти 14 млрд рублей для выплат на детей

11.12.2021 12:19
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В регионы будет дополнительно направлено более 13,8 млрд рублей на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет из неполных семей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

«Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей», — отметил Мишустин на заседании правительства 8 декабря.

Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе президента с 1 июля 2021 года. Пособия назначаются на детей от восьми до 17 лет, которые растут в таких семьях. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.

Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 млн детей. В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд рублей. Источником дополнительных средств также станет резервный фонд правительства.

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