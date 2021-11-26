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Опрос: россияне не планируют продлевать новогодние каникулы отпусками

11.12.2021 12:29
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Новогодние каникулы в России продлятся десять дней — с 31 декабря по 9 января, лишь каждый одиннадцатый россиянин планирует продлевать отдых за счет дней отпуска или отгулов. Такие данные представил сервис по поиску работы SuperJob, опросивший 1 600 представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику.

Согласно исследованию, 9% россиян планируют увеличить количество дней отдыха в Новый год: 5% будут брать отпуск до 31 декабря, 4% — после 9 января. 80% респондентов отгуляют положенные праздничные дни и выйдут на работу 10 января, 11% респондентов пока не решили.

Чаще остальных планируют увеличить продолжительность зимних каникул россияне моложе 34 лет: 7% из них возьмут отпуск в конце декабря, 8% — сразу после январских праздников.

Сейчас, как и в прошлом году, дополнительные дни отдыха россиянам не так нужны, как были до ковида: в 2019 году продлевали зимние каникулы отпусками и отгулами 15% граждан, в 2020-м и сегодня — по 9%.

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