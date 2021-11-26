Кабмин направил еще 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

На поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда правительства будет направлено еще 5,5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это поможет улучшить жилищные условия не менее 622 тыс. граждан, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов», — поясняется в сообщении.

Программа «Льготная ипотека» была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. В ее рамках можно получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Получить такой кредит можно будет до конца действия программы льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2022 года.