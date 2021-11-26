В Москве мошенники убедили профессора перевести им 7 млн рублей

Аферисты убедили профессора МГТУ «СТАНКИН» перевести им 7,3 млн рублей, чтобы «спасти деньги от мошенников», сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.

В полицию накануне, по его словам, обратилась профессор, доктор технических наук Татьяна Гришина, рассказавшая, что ей в самом конце ноября позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он заявил, что они проводят «спецоперацию по поимке мошенников», которые пытаются оформить на женщину кредиты.

После ей позвонил уже другой человек — он представился уже сотрудником ФСБ. Лжесиловики убедили женщину дойти до банка, оформить там кредит на сумму более 3 млн и перевести им. Спустя пару дней, уже в декабре, ей позвонили снова. Женщина снова оформила кредит. Чуть более чем за неделю профессор набрала кредитов на сумму 7,34 млн рублей — всю сумму она перевела злоумышленникам. Все это, со слов лжесиловиков, было нужно для того, чтобы она «не стала жертвой мошенников». Это стандартная схема для подобных афер.

«На следующий день после того, как перевела последний транш, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленников пока ищут.