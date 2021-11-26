​СК «ТИТ» начала страховые выплаты туристам группы «Музенидис Трэвел»

Страховая компания «ТИТ» определила коэффициенты для конкретных туроператоров группы «Музенидис Трэвел» и начала страховые выплаты на основании Реестра требований пострадавших клиентов. Об этом сообщила пресс-служба страховщика.

«Для определения размера страховой выплаты необходимо указанный коэффициент по конкретному туроператору умножить на размер реального ущерба, заявленного в требовании клиента», — говорится в сообщении.



На 10 декабря 2021 года по договорам страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта были произведены выплаты 7 216 туристам на сумму 78 033 627 рублей. Как уточнили в компании, оставшаяся часть страховой суммы (общая страховая сумма — 80,5 млн рублей) Страховой компанией «ТИТ» будет выплачена после уточнения банковских реквизитов выгодоприобретателей.



Как сообщалось, с 12 ноября начался прием заявлений от туристов, купивших комплексные туры в пяти российских представительствах Mouzenidis Travel. Реестр требований был закрыт 3 декабря, и в нем оказалось более 8 тыс. записей, из которых большинство приходится на московское представительство Mouzenidis Travel — почти 5 тыс. туров на общую сумму почти 800 млн рублей. Хотя всего у компании было продано 25 тыс. туров на сумму более 1 млрд рублей.