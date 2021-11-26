Минтруд Таджикистана: 95% трудовых мигрантов республики едут в Россию

Порядка 95% трудовых мигрантов из Таджикистана едут на заработки в Россию. Об этом заявила в беседе с ТАСС, посвященной 30-летию СНГ, заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири.

«В Россию для осуществления трудовой деятельности выезжают около 95% всех трудовых мигрантов из Таджикистана. Больше всего выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области», — сказала она.

По данным Миграционной службы Таджикистана, за десять месяцев текущего года в поисках работы из страны в РФ выехали 331 353 человека. А по данным российской стороны, эта цифра значительно больше. Дело в том, пояснила Нодири, что у многих мигрантов есть и российское гражданство и при выезде из республики они регистрируются как российские граждане и не попадают в таджикскую статистику по трудовой миграции. «В России прибывшие из Таджикистана даже с российским паспортом включаются в список мигрантов», — добавила она.

Некоторые мигранты едут в Казахстан, другие страны СНГ или в дальнее зарубежье — Турцию и ОАЭ. Власти Таджикистана отмечают, что денежные переводы трудовых мигрантов являются основной статьей дохода их семей, а также способствуют активизации денежного оборота в республике. По данным Национального банка Таджикистана, в 2019 году объем денежных переводов в страну составил более 2,7 млрд долларов, увеличившись на 6% по сравнению с 2018 годом. Он сократился лишь в прошлом году, что было связано с действовавшими в период пандемии ограничениями на въезд в разных странах.

В 2020 году Таджикистан и Россия заключили соглашение об организованном наборе граждан республики для «временной трудовой деятельности на территории РФ». Из-за пандемии коронавируса и действовавших в связи с ней ограничений реализация этого начинания стала возможной только в начале 2021 года. Как сообщила Нодири, в январе чартерным рейсом в Иркутск отправились 170 человек в порядке организованного набора, позднее по этой схеме работу в России получили 1 330 человек через агентство по трудоустройству при Минтруде и 560 человек — через частные агентства занятости. По словам представителя Минтруда, таких агентств, которые имеют право направлять граждан за пределы страны, в Таджикистане несколько.



Нодири рассказала, что в республике функционирует общероссийский госпортал «Работа в России», где регистрируются нуждающиеся в сотрудниках работодатели из РФ, к которому подключено и таджикское Министерство труда. Она подчеркнула, что ведомство может работать только с теми компаниями, которые представлены на этом ресурсе. «Но зарегистрированные предоставляют меньшую зарплату трудовому мигранту, чем те, которые не зарегистрированы, хотя дают больше прав и гарантий», — добавила замминистра.