Парковки в Москве будут бесплатными с 31 декабря по 8 января
11.12.2021 15:00
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ИсточникBanki.ru
В праздничные дни в Москве припарковаться бесплатно можно будет даже в зонах с самым высоким тарифом — 380 рублей в час, сообщил столичный департамент транспорта.
«В праздничные дни — с 31 декабря по 8 января — все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Это относится и к городским парковкам в самом центре города с тарифом 380 рублей в час», — отмечается в сообщении ведомства. Там уточнили, что 9 января припарковаться можно будет по правилам, действующим по воскресеньям: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом (380 рублей в час).
Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно (по действующим тарифам).
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