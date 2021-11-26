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Парковки в Москве будут бесплатными с 31 декабря по 8 января

11.12.2021 15:00
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В праздничные дни в Москве припарковаться бесплатно можно будет даже в зонах с самым высоким тарифом — 380 рублей в час, сообщил столичный департамент транспорта.

«В праздничные дни — с 31 декабря по 8 января — все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Это относится и к городским парковкам в самом центре города с тарифом 380 рублей в час», — отмечается в сообщении ведомства. Там уточнили, что 9 января припарковаться можно будет по правилам, действующим по воскресеньям: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом (380 рублей в час).

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно (по действующим тарифам).

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