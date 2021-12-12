ЦБ проработает вопрос о закреплении в законе понятия «обезличенные кредитные истории»

Банк России проработает вопрос о закреплении в законодательстве понятия «обезличенные кредитные истории» и правил передачи таких данных третьим лицам. Это предусмотрено «Основными направлениями цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов», проект которых опубликовал Центробанк.

«Банком России также планируется проработать вопрос закрепления в законодательстве понятия «обезличенные кредитные истории» и правил передачи таких данных третьим лицам. Указанный подход позволит любым организациям использовать микроданные об обязательствах без ущерба утечки персональных данных и данных юридических лиц в аналитических целях (например, в целях формирования маркетинговой стратегии или построения (валидации) скоринговой модели)», — говорится в документе.

Правительство совместно с Банком России планируют внесение изменений в закон «О персональных данных», закрепляющих подходы к обработке обезличенных данных, предусматривающих возможность передачи третьим лицам полученной в результате обезличивания информации, а также возможность ее дальнейшего использования, в том числе в целях внедрения инновационных решений, совершенствования и оптимизации существующих бизнес-процессов, повышения качества продукции (услуг).

В документе отмечается, что в настоящее время финансовые организации обрабатывают значительный массив данных, к которым применяются различные режимы обработки и ограничения оборота: банковская тайна, профессиональная тайна, страховая тайна, тайна об операциях (в рамках института микрофинансирования), служебная тайна и информация ограниченного доступа, коммерческая тайна, а также общие правила обработки персональных данных.

«В целях обеспечения формирования единообразных подходов к регулированию указанных данных, а также установления единых методов контроля за их обработкой предлагается сформировать единые правовые основания оборота данных финансовых организаций с согласия субъекта таких данных», — сказано в проекте.