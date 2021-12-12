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В Якутии предполагаемый организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом

12.12.2021 16:16
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Якутии предполагаемый организатор и двое участников финансовой пирамиды предстанут перед судом, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению троих местных жительниц в мошенничествах, совершенных в отношении 465 граждан, у которых было похищено свыше 20 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за месяц женщины стали обладательницами престижных автомобилей, дорогостоящей компьютерной техники и других атрибутов роскошной жизни, однако достигнуто это было криминальным способом.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые женщины ранее уже являлись активными членами одной финансовой пирамиды, рухнувшей в феврале 2019 года. «В свое время женщины даже были приглашены в Сочи для участия в праздновании юбилея «фирмы», где были отмечены ценными подарками за успехи по привлечению денежных средств якутян в сомнительную финансовую структуру», — отмечает МВД.

Одна из обвиняемых, продолжает ведомство, «уроженка Чурапчинского района, имея опыт убеждения граждан и незаконного получения у них денежных средств, путем проведения различных обучающих семинаров, консультаций и презентаций, полностью осознавая масштабы своих преступных намерений, решила создать свою пирамиду, аналогичную рухнувшей». Она предложила двоим знакомым схему примитивного обмана людей и хищения денежных средств под видом приема вкладов: «вложи 20 тысяч рублей и через две недели получи 40 тысяч».

«Чтобы привлечь клиентов в созданную пирамиду, подозреваемые широко использовали возможности социальных сетей и мессенджеров. Постоянная реклама, которая демонстрировала успешных граждан, получивших свои дивиденды, многочисленные положительные отзывы от договорных лиц привлекали в хитросплетенную сеть все новых потенциальных вкладчиков, желающих обогатиться за короткий срок и склонных к участию в различных сомнительных организациях. Вкладчики прибывали, несмотря на риск. По мнению следствия, людьми двигало желание заработка легких и быстрых денег», — сообщают правоохранители.

Полученные обманным путем денежные средства направлялись на счета обвиняемых. Они распоряжались ими по собственному усмотрению, в том числе рассчитались и с личными кредитными обязательствами перед банками.

В данное время расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», завершено и направлено в суд. На имущество обвиняемых наложен арест.

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