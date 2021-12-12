Банки смогут информировать россиян об исполнительном производстве через свои приложения

Банки смогут информировать своих клиентов о ходе исполнительного производства через собственные мобильные приложения. Это предусмотрено «Основными направлениями цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов», проект которых опубликовал Центробанк.

«Банки смогут информировать своих клиентов о ходе исполнительного производства через собственные мобильные приложения, что сделает процесс более удобным для граждан и юридических лиц и повысит информированность сторон», — говорится в документе.

В проекте поясняется, что для целей перехода на полностью электронный документооборот между ФССП, банками, гражданами и бизнесом будет обеспечено подключение кредитных организаций к сервисам СМЭВ для взаимодействия с ФССП в электронном виде по всем видам исполнительных документов, а также обеспечена возможность подключения юридических лиц — сторон исполнительного производства к сервисам СМЭВ/API ЕПГУ для взаимодействия с кредитными организациями в электронном виде.

Как замечает регулятор, в настоящее время в рамках процедур исполнительного производства кредитные организации несут высокие издержки при взаимодействии с ФССП (в том числе по вопросам розыска счетов, наложения ареста и взыскания), а также при взаимодействии с взыскателями — как гражданами, так и бизнесом.

«В связи с этим необходимо обеспечить актуальность базы данных ФНС России о счетах должников, что значительно сократит количество обрабатываемых банками запросов веерной рассылки по чужим клиентам в рамках розыска счетов», — резюмирует ЦБ.