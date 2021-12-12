Все новости

МКБ вернет клиентам 10% баллами от суммы покупок в «подарочных» категориях

12.12.2021 20:59
2 896
5 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Кредитный Банк

Московский Кредитный Банк вернет клиентам 10% баллами «МКБ Бонус» от суммы покупок в «подарочных» категориях. Акция «Кэшбэк за хобби и развлечения» продлится по 10 января 2022 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Дополнительные баллы могут получить держатели карт МКБ платежной системы Mastercard. Для этого им нужно совершить покупки на общую сумму от 1 тыс. рублей в течение всего периода акции в категориях: «Кино», «Театры, концерты, выставки», «Видеоигры», «Книжные магазины», «Магазины музыки и музыкальных инструментов».

«МКБ Бонус» позволяет владельцам карт МКБ получать баллы с ежедневных покупок. Баллы в рамках акции «Кешбэк за хобби и развлечения» начисляются дополнительно к накопленным баллам по обычной программе лояльности банка. Зачисление дополнительных баллов происходит до 31 января 2022 года», — отмечается в релизе.

Максимальная сумма возмещения за время действия акции — 1 тыс. баллов. Клиент может конвертировать их по ставке 1 балл равен 1 рублю.

Самые популярные дебетовые карты с cash back

Выбор пользователей Банки.ру
Название Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
0 до 30%
Оформить
Лиц.№ 316
0 до 1,5%
Оформить
Лиц.№ 1000
0 до 10%
Оформить
Лиц.№ 354
0 до 2%
Оформить
Лиц.№ 1326
0 до 10%
Оформить
Лиц.№ 2766

Горячая линия

Логотип "Московского Кредитного Банка" Людмила Салигина

Людмила Салигина

директор департамента розничного бизнеса Московского Кредитн...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

СМИ: Центробанк планирует контролировать денежные переводы между гражданами
Новикомбанк повысил ставку, начисляемую на остаток по дебетовым картам
Фора-Банк предлагает кэшбэк и ски-пасс за оплату картой Visa проживания в отелях Красной Поляны
ЦБ: жители Московского региона реже снимают наличные с карт