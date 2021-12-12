МКБ вернет клиентам 10% баллами от суммы покупок в «подарочных» категориях

Московский Кредитный Банк вернет клиентам 10% баллами «МКБ Бонус» от суммы покупок в «подарочных» категориях. Акция «Кэшбэк за хобби и развлечения» продлится по 10 января 2022 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Дополнительные баллы могут получить держатели карт МКБ платежной системы Mastercard. Для этого им нужно совершить покупки на общую сумму от 1 тыс. рублей в течение всего периода акции в категориях: «Кино», «Театры, концерты, выставки», «Видеоигры», «Книжные магазины», «Магазины музыки и музыкальных инструментов».

«МКБ Бонус» позволяет владельцам карт МКБ получать баллы с ежедневных покупок. Баллы в рамках акции «Кешбэк за хобби и развлечения» начисляются дополнительно к накопленным баллам по обычной программе лояльности банка. Зачисление дополнительных баллов происходит до 31 января 2022 года», — отмечается в релизе.

Максимальная сумма возмещения за время действия акции — 1 тыс. баллов. Клиент может конвертировать их по ставке 1 балл равен 1 рублю.