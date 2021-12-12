​Опрос: россияне недовольны 2021 годом меньше, чем 2020-м

Россиян, недовольных уходящим годом, стало меньше: 41% — год назад и 35% — сейчас. Спустя год россияне стали чаще отмечать свои успехи в работе и учебе, радоваться отдыху и путешествиям, а также крепкому здоровью. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob представители экономически активного населения из всех округов страны рассказали, что хорошего случилось с ними в уходящем году.



Для 13% россиян 2021 год связан с успехами в работе и учебе. Каждый десятый хорошими моментами уходящего года назвал отдых и путешествия, каждый одиннадцатый — крепкое здоровье или выздоровление. Весь год назвали в целом удачным 7% опрошенных. А 4% россиян хорошим моментом 2021 года назвали переезд в другой город. По 3% респондентов рассказали о пополнении в семье и покупке недвижимости. Еще 3% — об увольнении с нелюбимой работы.

По 2% россиян хорошими моментами 2021 года считают успехи детей, встречу с любимым человеком, здоровье родных и близких, вступление в брак и личностный рост. Среди других запоминающихся моментов 2021 года россияне называли новые знакомства, покупку машины, ремонт, появление домашнего животного, развод, выход на пенсию и прочее.

Немногим более трети (35%) россиян сказали, что уходящий год не принес ничего хорошего.

Женщины чаще мужчин счастливыми моментами 2021 года называли отдых и путешествия: 15% против 6%. Мужчины же чаще женщин радовались крепкому здоровью или выздоровлению: 12% против 5%.

По сравнению с прошлым годом россияне вдвое чаще стали называть успехи в работе и учебе одними из самых хороших моментов года: 7% — год назад и 13% — сейчас. Путешествиям стали радоваться больше респондентов: 6% — в 2020 году и 10% — сейчас.