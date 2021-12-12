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СМИ: ФАС проанализирует рынок e-commerce

12.12.2021 12:43
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Известия

Федеральная антимонопольная служба готовится к проведению анализа рынка e-commerce, в рамках которого детально изучит взаимодействие его участников и определит проблемы доступа, сообщили «Известиям» в антимонопольном органе.

«Служба готовится к проведению анализа рынка, на котором осуществляют деятельность маркетплейсы. В его рамках ФАС детально изучит взаимодействие участников, проблемы доступа на рынок и другие вопросы», — рассказал источник газеты в ведомстве. По его словам, в поле зрения службы окажутся в том числе условия перехода поставщиков с одной платформы на другую. Источник пояснил, что сегодня эти условия не всегда учитывают интересы бизнеса, а иногда и прямо им противоречат: есть примеры, когда предпринимателю при переходе не отдавали товар по восемь месяцев.

Источник издания подчеркнул, что в настоящее время основания для полноценных проверок маркетплейсов и экосистем отсутствуют.

В Минпромторге газете рассказали, что вместе с представителями отрасли готовят кодекс добросовестных практик для рынка электронной коммерции.

Представители российских маркетплейсов, таких как Wildberries и «Яндекс.Маркет», утверждают, что правила работы с их платформами закреплены в офертах, с которыми знакомятся перед подписанием все поставщики. Все изменения в правилах сотрудничества доводятся до них в установленном порядке, права пользователей не ущемляются.

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