Эксперты спрогнозировали стабилизацию цен на жилье в 2022 году

Бурного роста стоимости жилья, который наблюдался на протяжении 2020—2021 годов, в 2022 году не будет. Цены стабилизируются и будут повышаться в основном по мере строительной готовности проекта и в соответствии с уровнем инфляции. Такое мнение высказали несколько участников рынка недвижимости на конференции РБК «Инфраструктурные инвестиции — 2021».

По оценкам экспертов, в 2021 году рост цен на жилье и апартаменты в Москве составил 30—35%. К примеру, если в начале 2021 года стоимость 1 кв. м в новостройках бизнес-класса Москвы была на уровне 307 тыс. рублей, то к концу года она достигла почти 380 тыс.

«Лично мое мнение, что на рынке будет стабилизация», — ответил управляющий директор «ДОМ.РФ» Анатолий Азизов. По его словам, для стабилизации цен необходимо в том числе строить больше и увеличивать предложение. «В целом это вопрос многофакторный, но баланс спроса и предложения здесь важен — это залог стабильности», — добавил управляющий директор «ДОМ.РФ».

С ним согласны девелоперы. «В следующем году нам ждать стагнации. Цены снижаться не будут, они останутся на текущем уровне и далее в зависимости от того, какие финансовые условия будут у отдельного девелопера», — сказала коммерческий директор KR Properties Екатерина Фонарева. По ее мнению, стоимость жилья будет расти по мере готовности проектов.

В Tekta Group прогнозируют рост цен на жилье в Москве в 2022 году на 10% против 30% в этом году. «В 2022 году мы не увидим динамических всплесков. Я считаю, что будет стандартный для девелоперского проекта рост цены — это 10—12% в год, как это было до пандемии. Но ситуация, что цены расти перестанут, невозможна», — считает коммерческий директор Tekta Group Елизавета Севастьянова. По мнению вице-президента Askona Life Group, гендиректора проекта «Город Доброград» Олега Фомина, в 2022 году «бурный рост остановится, но это будет не стагнация, а коррекция цен в рамках инфляции».

Рост цен эксперты объясняют увеличением себестоимости строительства и рабочей силы, а также «драматическим подорожанием» земельных участков под застройку. Еще один фактор роста цен — удорожание стройматериалов, говорят участники рынка.

По данным аналитиков из международной консалтинговой компании Knight Frank, в III квартале 2021 года Россия выбыла из первой десятки стран по росту цен на жилье. За июль — сентябрь Россия сместилась с десятого места на 14-е. Лидируют Турция, Южная Корея и Новая Зеландия.