Банк «Санкт-Петербург» предлагает оформить вклад дистанционно

В банке «Санкт-Петербург» можно оформить вклад дистанционно всем, кто раньше не был клиентом банка. Соответствующая доработка сценария реализована на сайте банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Для того чтобы легко и быстро стать клиентом банка и сделать вложение без похода в офис, нужно заполнить заявку на оформление карты на сайте банка и выбрать доставку карты курьером. После того, как курьер привезет карту и оформит договор, появится доступ в интернет-банк и мобильное приложение», — говорится в релизе.

Пополнив свой счет любым удобным способом, новый клиент сможет открыть вклад с интересующими его параметрами, добавили в финучреждении.