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Банк «Санкт-Петербург» предлагает оформить вклад дистанционно

12.12.2021 13:37
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк «Санкт-Петербург»

В банке «Санкт-Петербург» можно оформить вклад дистанционно всем, кто раньше не был клиентом банка. Соответствующая доработка сценария реализована на сайте банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Для того чтобы легко и быстро стать клиентом банка и сделать вложение без похода в офис, нужно заполнить заявку на оформление карты на сайте банка и выбрать доставку карты курьером. После того, как курьер привезет карту и оформит договор, появится доступ в интернет-банк и мобильное приложение», — говорится в релизе.

Пополнив свой счет любым удобным способом, новый клиент сможет открыть вклад с интересующими его параметрами, добавили в финучреждении.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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