​В приложении Банки.ру теперь можно оформить полис ипотечного страхования

В мобильном приложении Банки.ру теперь доступно оформление полисов ипотечного страхования на недвижимость, жизнь и здоровье, и сделать это можно из любой точки мира и в несколько кликов.



«Мы делаем страхование быстрым и удобным. С Банки.ру не нужно приходить в офис страховой компании, направлять запросы страховым агентам и заполнять отдельные анкеты — все это осталось в прошлом, теперь оформить полис можно в смартфоне. Онлайн-сервис доступен как при оформлении ипотеки, так и при ежегодном продлении страховки», — поделилась product owner страховых продуктов Банки.ру Юлия Корнеева.

Оформить полис достаточно просто:

Клиент выбирает банк, в котором оформлена ипотека, указывает остаток кредита, свой пол и возраст.

Банки.ру показывает предложения и цены от разных страховых компаний. Остается лишь выбрать оптимальный вариант, заполнить анкету и оплатить онлайн — электронный полис будет направлен на e-mail.

«Страхование ипотечной недвижимости на протяжении всего срока кредита обязательно по закону. В страховании заинтересован не только банк, но и сам заемщик: кредитные организации снижают процентную ставку по кредиту и в некоторых случаях — сумму первого взноса, а клиент защищает себя и семью от непредвиденных ситуаций. Полисы ипотечного страхования уже оформлены более чем у 5% россиян», — отметила Корнеева.