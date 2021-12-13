Курсы доллара и евро движутся разнонаправленно, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Курсы доллара и евро показывают ограниченную разнонаправленную динамику на утренних валютных торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 7:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,35 рубля, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:42 стоил около 82,85 рубля (плюс 9 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,3—73,44 рубля за доллар и 82,8—82,97 рубля за евро.
С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.
Индекс Мосбиржи на 8:10 прибавляет 0,71% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 786,76 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.
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