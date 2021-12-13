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Россияне стали чаще помогать благотворительным фондам в пандемию

13.12.2021 08:30
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Известия

Согласно предварительным данным Федеральной налоговой службы (ФНС), общий объем пожертвований на благотворительные цели в прошлом году может оказаться даже выше, чем в допандемийном 2019 году, пишут «Известия». Схожие цифры дают и фонды, собирающие деньги на помощь россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

По результатам на начало августа 2021 года россияне подали почти 7,9 тыс. запросов в ФНС на предоставление налогового вычета по тратам на благотворительные цели за прошлый год — их общая сумма составляет 2,65 млрд рублей. При этом за весь 2019-й таких запросов было чуть более 9,9 тыс. на сумму 3,95 млрд рублей.

Отмечается, что общую сумму за год можно будет посчитать только после 10 февраля 2022 года — именно тогда будут сформированы данные. Но если темпы подачи отчетности о расходах физлиц на благотворительность сохранятся, общая сумма по итогам 2020 года может составить примерно 4,55 млрд рублей — на 15% больше, чем до появления коронавируса.

02.12.2021 08:55

Разумеется, оценивать объем расходов населения на благотворительность исключительно по данным ФНС не совсем корректно: исходя из предоставленных налоговой службой цифр средний чек по таким операциям в 2020-м составляет 336,3 тыс. рублей. Как объясняет директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «ВШЭ» Ирина Мерсиянова, подсчитанная налоговой сумма — лишь малая часть реальных цифр, которые поступают на счета организованных благотворительных фондов. Многие люди попросту не заполняют декларации по налоговым вычетам на благотворительность, если речь идет о небольших суммах, а ведь именно эти деньги и делают основную «кассу» некоммерческих организаций, работающих в этой сфере.

«Существенно больше людей делают небольшие пожертвования — богачей, способных за раз отдать на эти цели несколько десятков миллионов рублей, у нас в стране не так много. Фонды давно раскусили эту схему и в большинстве не рассчитывают на такого рода пожертвования. Гораздо проще объяснить среднестатистическому гражданину, что условно одна невыпитая чашка кофе, стоимость которой отправлена на добрые дела, и составляет подавляющий объем таких сборов», — объяснила Мерсиянова.

При этом, по ее словам, данные исследований ВШЭ показывают, что доля взрослого населения страны, делающего пожертвования, в период пандемии упала с 63% до 56%. Но это произошло в основном за счет «уличной» благотворительности из рук в руки. «То есть снизилась именно доля неформальных платежей, и это произошло по понятным причинам. Но заметного снижения организованных пожертвований, которые делаются через те же благотворительные фонды, мы не видим», — отметила Мерсиянова.

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