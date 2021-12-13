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Обзор фондового и валютного рынков от Банки.ру: центральным событием недели будет заседание ФРС

13.12.2021 09:15
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

Прошедшая неделя на мировых рынках прошла в ожидании статистики по инфляции в США. Однако, несмотря на ее максимумы за несколько десятилетий, мировые рынки смогли закончить пятницу на позитивной ноте, а в США основные индексы закрылись вблизи исторических максимумов.

На этой неделе тема инфляции также будет на повестке дня через призму предстоящего заседания Федеральной резервной системы США, которое пройдет в среду. Учитывая текущую ситуацию, американский регулятор может пойти на более быстрое сворачивание программы количественного смягчения (QE), что лишит мировые рынки притока свежей ликвидности, а также дать сигналы к более раннему подъему ставок в связи с необходимостью борьбы с высокой инфляцией. Подобные действия ФРС выступают явно негативным фактором для мировых рынков и могут вызвать волну распродаж. И если инвесторы к сворачиванию QE готовы, то более жесткая риторика регулятора может стать триггером для ухудшения настроений на рынках.

Также в рамках предстоящей недели инвесторы обратят внимание на предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Особое внимание здесь будет уделено ситуации в Старом Свете с учетом ситуации с распространением коронавируса. Продолжение роста деловой активности в ведущих экономиках может послужить повышению аппетита инвесторов к рисковым активам и способствовать покупкам на рынках.

Плюс к этому, на неделе игроки продолжат следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса. Первоначальные опасения относительно возможного влияния «омикрона» вызвали распродажи, однако последние данные дают некоторую надежду на слабое влияние данного штамма на экономику. Если информация о легком течении заболевания у заразившихся «омикроном» получит подтверждение, это также может стать позитивным сигналом для некоторых активов, в частности нефти.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как позитивные. Азиатские рынки растут в пределах 0,8%. Сохраняется позитивная динамика и во фьючерсах на основные американские индексы, прибавляющих порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 1,2%, достигнув 76 долларов за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, отступив в район 3 760 пунктов и обновив минимумы с августа текущего года. Сегодня утром, учитывая внешний фон, ожидаем попыток российского фондового рынка перейти в коррекционный рост. При этом преобладание покупок в российских акциях может сохраниться в течение всей торговой сессии, что позволит индексу Мосбиржи отыграть пятничные потери и вновь закрепиться выше отметки 3 800 пунктов. Также важным фактором для российских акций продолжит оставаться геополитическая ситуация, и в случае снижения напряженности они могут получить дополнительный импульс к восстановлению.

В пятницу по итогам торгов курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю на 0,4% и 0,6% соответственно. Сегодня в рамках утренней сессии покупки в рубле вновь преобладают. Основным фактором поддержки для национальной валюты выступает восстановление цен на нефть. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных поводов для направленного движения. В ходе сессии ожидаем, что пара доллар/рубль протестирует поддержку на уровне 73 рублей и, в случае сохранения позитивного внешнего фона, попытается закрепиться под данной отметкой.

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