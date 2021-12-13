В Рунете появились фишинговые сайты с предложениями купить за полцены бонусные карты ретейлеров

За первую неделю декабря в Рунете появилось более 20 десятков фишинговых сайтов с предложениями приобрести бонусные карты за полцены, пишут «Известия» со ссылкой на компанию Infosecurity. В зоне риска — клиенты «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и других ретейлеров.

Обнаруженные Infosecurity cайты оформлены по одному шаблону, и в каждом случае хватает элементов, призванных усыпить бдительность жертвы. Текст в «шапке» сайта объясняет, что акция проводится из желания торговой сети помочь каждому покупателю. Ниже — таймер и шкала, которые указывают, что предложение ограничено: якобы доступно не более 1 тыс. карт. Дальше — обещание перезвонить после оплаты и доставить карту курьером. В самом низу — якобы комментарии покупателей в интерфейсе известной соцсети. Если кликнуть на аватар торговой сети, откроется настоящая страница бренда.

«Речь идет не о фейковых аккаунтах, а о фейковых комментариях. На сайт можно вставить что угодно. К соцсети это никак не относится. Просто на мошенническом сайте используется окно, стилизованное под ее интерфейс, в которое встраиваются настоящие ссылки на соцсеть», — подчеркнул руководитель отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско.

По словам Вураско, фишинговые ресурсы традиционно появляются в предновогодний период, но сейчас активность злоумышленников особенно высока. То количество мошеннических сайтов, которые исследователи обнаружили в начале декабря, обычно появляется за весь месяц, если речь не о предпраздничных периодах, отметил он.

Лента новостей Количество лжебанков выросло в 125 раз с начала года По данным источника издания на рынке кибербезопасности, всплеск активности в ноябре может быть связан со 180-летием «Сбера», в честь которого банк запускал массовые акции и скидки на продукты экосистемы. 09.12.2021 08:28

«Перед Новым годом всегда наблюдается рост активности мошенников. В первую очередь это касается фейковых магазинов, число которых увеличивается на 20—30%. Промокоды тоже пользуются спросом, ведь всегда найдутся люди, желающие сэкономить на новогоднем столе», — добавил эксперт.

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко подтвердил данные Infosecurity и отметил как общий рост веб-угроз в этом году, так и увеличение числа фейковых доменов. «Более заметным становится и новый тренд: мошенники создают не поддельные веб-сайты, а Telegram-каналы. Это быстрее и проще в реализации, а учитывая то, что многие бренды имеют Telegram-ботов, у пользователей не возникает лишних подозрений», — рассказал специалист.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров также отметил рост объемов интернет-мошенничества. По его словам, с 2013 года число инцидентов растет на 70—75% ежегодно.