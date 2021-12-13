13 декабря. О чем пишут газеты





📰 Начало осени выдалось удачным для рубля, который в сентябре — октябре этого года стал лидером по укреплению к доллару среди валют стран с формирующимся рынком, пишут «Известия», ссылаясь на данные последнего обзора финстабильности ЦБ. Однако сейчас рубль ослаб к доллару и уступил лидерство юаню, следует из расчетов «БКС Мир инвестиций». По мнению экспертов, в будущем году все будет зависеть от реализации глобальных рисков. В лучшем случае курс рубля может укрепиться до 71 рубля за доллар, а в экстремальном сценарии усиления пандемии или жестких санкций — упасть до 90 и даже 100 рублей за доллар. Но эксперты считают последний вариант неактуальным.

📰 Минсельхоз и Минпромторг представят в правительство предложения по использованию в АПК органических отходов, например пищи из ресторанов и просроченных продуктов из магазинов, пишут «Известия», уточняя, что из них можно создавать вторичные ресурсы — удобрения. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам изучить этот вопрос, срок исполнения поручения — 15 декабря. Сейчас отрасль не может использовать такие отходы вторично: этому мешают нормы регулирования. В аппарате вице-премьера подтвердили, что ведомства получили такие поручения.

📰 В России могут запретить работать в такси водителям с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, пишут «Известия», уточняя, что соответствующий законопроект правительства РФ приняла в первом чтении Госдума. Согласно документу, для водителей автобусов, троллейбусов и трамваев такой запрет влечет неснятая или непогашенная судимость за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также мира и безопасности человечества. Действие законопроекта распространяется на россиян и трудовых мигрантов из стран ЕАЭС.

📰 Инвестиционные проекты по созданию социальных учреждений в формате государственно-частного партнерства и концессий получат правительственную поддержку, пишут «Известия», уточняя, что соответствующее постановление было подписано на днях. Федеральный центр обещает помочь регионам с реализацией инвестиционных проектов по строительству и реконструкции социальных учреждений для проживания людей старшего возраста и инвалидов. Представители отрасли заботы уже назвали это событие «лучшей новостью года».

📰 Основная тенденция на рынке труда в 2021 году в России — его выравнивание и постепенный возврат к показателям доковидных 2018—2019 годов, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Исследования рынка труда России в 2021 году» международной рекрутинговой компании Hays. Так, больше половины (56%) компаний рассказали об увеличении доходов своих сотрудников — это больше, чем в 2020 году (48%), но меньше, чем в 2019-м (74%). В большинстве случаев (46%) повышение составило 5—10%, у профессионалов из 8% компаний доходы выросли на 11—20%, и 2% работодателей заявили о росте доходов сотрудников более чем на 21%.

📰 Эксперты Всемирного банка и Высшей школы экономики оценили последствия глобального «зеленого» перехода для российской экономики, пишет «Коммерсант». Так, среди основных выводов: трансграничное углеродное регулирование Евросоюза приведет к потерям от 3% до 7% российского экспорта в ЕС в 2030—2035 годах, прочие меры декарбонизации в странах ОЭСР, Китая, Индии к 2050 году могут снизить объем российского экспорта на 3—10%, что в итоге уменьшит ВВП на 0,3—3% (все цифры даны по сравнению со сценарием без декарбонизации). В целом к 2035 году общий объем экспорта из РФ в ЕС может снизиться на 19 млрд долларов.

📰 После двухнедельного перерыва международные инвесторы начали возвращаться на российский рынок акций, за минувшую неделю чистый приток в соответствующие фонды составил 15 млн долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Bank of America. В предыдущие две недели международные инвесторы забрали из таких фондов свыше 250 млн долларов. В целом фонды развивающихся стран теряли инвестиции на фоне ужесточения риторики ФРС США и технического дефолта крупнейшего китайского застройщика. Устойчивости российского рынка к внешним раздражителям способствовали переговоры президентов России и США.

📰 СРО МФО «Единство» прекратила деятельность, пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол годового собрания ее членов, размещенном на сайте СРО. В «Единстве» состояла 231 МФО, эта СРО преимущественно объединяла региональных и небольших игроков. После самоликвидации СРО «Единство» на микрофинансовом рынке останутся две саморегулируемые организации. Большая их часть перейдет в СРО «Альянс» (548 МФО). Как пояснили в обеих СРО, по сути, уход с рынка «Единства» — слияние двух СРО со схожей структурой членов и «взглядами на потребности рынка».

📰 Рынок новых легковых машин покажет скромный рост на 1% в этом году и перейдет к падению уже в 2022 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на базовый сценарий Russian Automotive Market Research. По мнению аналитиков, продажи сократятся на 1,3%, в том числе из-за дефицита автомобилей и отказов клиентов от их покупки на фоне роста цен. Даже в оптимистичном сценарии рост рынка останется в пределах 2%, при этом другие эксперты дают и более негативные оценки. Пессимистичный прогноз предполагает падение рынка на 2,6%, и только в оптимистичном сценарии эксперты закладывают рост реализации автомобилей на 1,9%.

📰 Владельцы гостиниц через общественные организации пытаются добиться от властей снижения требований для получения льготного кредита под 3—5% годовых, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Торгово-промышленной палаты РФ «Деловой России» и «Опоры России» премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас на такие займы могут претендовать объекты с номерным фондом не менее 120 комнат, отельеры просят снизить порог до 20. Такой подход существенно расширит число потенциальных получателей кредитов, но вряд ли будет выгоден банкам, опирающимся на экономическую эффективность проектов, считают эксперты.