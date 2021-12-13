ВОЗ: под угрозой крайней нищеты из-за пандемии оказались 500 млн человек

Данные, собранные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком, показывают, что более 500 млн человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за вынужденных расходов на медицинские услуги в период пандемии коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Как следует из материала, пандемия спровоцировала самый тяжелый экономический кризис с 1930-х годов, в результате чего людям стало все труднее оплачивать медицинские услуги. При этом еще до пандемии 500 млн человек были вытеснены в крайнюю нищету из-за платежей за медицинское обслуживание.

«Все правительства должны немедленно возобновить и ускорить усилия для того, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к медицинским услугам, не опасаясь финансовых последствий», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он порекомендовал государствам увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку, а также усилить внимание правительств к системам первичной помощи. «На этот раз мы должны создать системы здравоохранения, которые будут достаточно сильными, чтобы противостоять потрясениям, таким как следующая пандемия, и оставаться на пути к всеобщему охвату услугами здравоохранения», — отметил Гебрейесус.

ВОЗ и Всемирный банк пришли к выводу, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организаций, впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.

В новых отчетах ВОЗ и Всемирный банк предупреждают, что финансовые трудности, вероятно, станут еще более серьезными по мере роста бедности, падения доходов населения и повышения уровня бюджетных ограничений для правительств.