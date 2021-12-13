Центры госуслуг в Москве начали принимать заявления на точное время торжественной регистрации брака

Центры госуслуг в Москве начали принимать заявления на конкретные дату и время о торжественной регистрации брака во дворцах бракосочетания и на выездных площадках. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В декабре уже можно забронировать дни на 2022 год: выбрать дату свадьбы можно по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления.

«В этом году мы активно расширяем перечень услуг ЗАГС, доступных в офисах «Мои документы», и сейчас вновь радуем горожан нововведениями. Теперь в любом центре госуслуг Москвы можно подать заявление о регистрации заключения брака в торжественной обстановке и забронировать дату и время в одном из 19 отделов ЗАГС, в том числе во дворцах бракосочетания, а также на выездных площадках», — рассказала заместитель директора по развитию государственных услуг офисов «Мои документы» города Москвы Татьяна Порецкова.

До этого в рамках пилотного проекта можно было выбрать дату и время регистрации только в одном из шести отделов ЗАГС.

Обратиться за услугой могут совершеннолетние граждане России, а несовершеннолетние москвичи для этого должны получить разрешение от органов местного самоуправления. Обращения примут в любом офисе «Мои документы» независимо от места прописки заявителя. В удобный центр госуслуг можно предварительно записаться через портал mos.ru.

Государственная пошлина для будущей пары составляет 350 рублей. Оплатить ее можно на месте. Получить 30-процентную скидку на оплату можно в том случае, если подавать заявление в ЗАГС через портал gosuslugi.ru.

Список необходимых документов включает:

совместное заявление о заключении брака или отдельные заявления (если один из вступающих в брак не может лично подать заявление, его подпись на документе должна быть заверена нотариусом);

документы, удостоверяющие личности людей, вступающих в брак;

разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста, если вступающие в брак — несовершеннолетние;

документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака. Если сведения об этом браке есть в едином государственном реестре актов гражданского состояния, документ не потребуется.

Во всех центрах госуслуг также можно подать заявление о регистрации брака в неторжественной обстановке. Ее проведут сами сотрудники офисов «Мои документы», которые прошли необходимое обучение. В трех офисах-«флагманах» (в Восточном, Северном и Юго-Восточном административных округах) есть специально оборудованные фотозоны, где можно сделать свадебные фотографии. С мая этого года в неторжественной обстановке центров госуслуг поженились более 6,7 тыс. пар, сообщают в мэрии.

Там напоминают, что центры «Мои документы» предоставляют более 280 государственных услуг. 98% из них можно получить по экстерриториальному принципу — независимо от места прописки. Офисы работают с 8:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.



В сообщении столичной мэрии также есть ссылка на новые «адреса счастья»: красивые и необычные места, где можно зарегистрировать брак в Москве. Это, например, небоскребы, усадьбы, стадионы, музеи и телебашня.